- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania COMUNE Oggi alle ore 11,50 in sala giunta alla presenza dell'Assessore allo Sport di Napoli Emanuela Ferrante si terrà il sorteggio degli accoppiamenti della Final Four. REGIONE Diretta Facebook del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alle ore 14:45. VARIE Al via oggi alle ore ore 9:00 nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo a Napoli il Festival Euromediterraneo dell'Economia organizzato dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Quotidiano del Sud, con il patrocinio del Comune di Napoli. Feuromed prenderà il via con i saluti di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Pina Picierno, Vice-Presidente del Parlamento europeo, e di Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Introdurranno i lavori Patrizio Bianchi, presidente Advisory Board del Festival EuroMediterraneo dell'Economia, e Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud-l'AltraVoce dell'Italia e del Festival EuroMediterraneo dell'Economia. Gli interventi di apertura sono affidati a Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia (in videocollegamento), Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, e Maurizio Martina, Vicedirettore generale della FAO. (segue) (Ren)