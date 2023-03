Ue: Picierno (Pd), destino Europa connesso a quello del Mediterraneo, decisivo per equilibri strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che il destino dell’Europa sia fortemente connesso a quello del Mediterraneo e in questo contesto storico, questo assioma è diventato ancor più vero”. Lo ha affermato Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Partito democratico, che intervenendo in collegamento video con il Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud", ha parlato del Mediterraneo “come crocevia di risorse cruciali e scambi commerciali” ma anche “terreno di tensioni di ogni genere. Dunque il rapporto fra Ue e Europa non è solo una questione diplomazia” perché mette insieme aspetti come “i flussi migratori, la questione energetica” ed altri grandi temi, ha aggiunto Picierno ricordando quanto sia sbagliato “relegare il Mediterraneo ad una funzione minore” all’interno dell’Unione europea. Mediterraneo che invece va messo “al centro” della discussione perché “la partita per la ridefinizione degli equilibri strategici europei si gioca soprattutto nel nostro vicinato Sud”, ha rimarcato. Da parte dell’Europa, ha poi concluso, “serve più ambizione: dobbiamo fare di più perché dobbiamo agire con maggiore solidarietà a livello europeo” su temi complessi come quello migratorio e quello della sicurezza “che non possono rimanere solo nelle mani degli Stati membri”. (Res)