Ue: Bianchi, Covid ha mostrato fragilità globalizzazione, ridisegnare economia

- “La pandemia ci ha mostrato la fragilità della globalizzazione ma anche la nostra grande capacità di reazione”. A dirlo è stato Patrizio Bianchi, già ministro dell’Istruzione e presidente dell’Advisory board del Festival euromediterraneo dell’economia, convinto che “siamo in una fase in cui dobbiamo ridisegnare l’intera economia” anche perché abbiamo scoperto che la sola finanza “può creare fasi di grande boom ma anche instabilità” come dimostrano i casi di Silicon Valley bang e Credit Suisse. Parlando in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud", l’ex ministro ha poi aggiunto: “Dobbiamo tornare all’economia reale, l’economia della produzione, al lavoro e al capitale umano”. Il Mediterraneo, in questo contesto, “è ciò da cui ripartire e ciò che deve permettere al Sud dell’Italia, ma anche a tutta l’Europa, di riscoprirsi”, ha concluso l’ex ministro. (Res)