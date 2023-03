Droga: sorpreso con 186 dosi di eroina e cocaina, arrestato 25enne nel Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camminava in via poliziano con una busta piena di dosi di sostanza stupefacente. Si tratta di un 25enne nigeriano che, nella serata di ieri, è stato arrestato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (Caserta). L’uomo si stava dirigendo verso via Sannazaro quando alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga. Durante la corsa ha tentato di disfarsi della busta contenente stupefacente lanciandola verso il ciglio della strada, ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato raggiunto e bloccato. La busta, di cui l’uomo aveva tentato di disfarsi, è stata recuperata dagli stessi militari dell’Arma. All’interno c'erano 93 involucri in cellophane termosigillati contenenti eroina per un peso complessivo di gr. 46,00; 93 involucri in cellophane termosigillati, contenenti cocaina per un peso complessivo di gr. 30; 2 flaconi contenenti liquido accertato essere stupefacente per un peso complessivo di gr. 231. Lo stupefacente, il cui valore di mercato si aggira sui 3.000 euro, è stato sottoposto a sequestro. Sequestrati anche due telefoni cellulari con relative sim. L’uomo, a cui è stato contestato il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).(Ren)