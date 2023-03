Mediterraneo: Martina, nell'area si gioca partita decisiva per sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Mediterraneo si gioca una delle partite decisive della sicurezza alimentare di questo tempo, in ragione di due grandi sfide: la transizione ambientale e quella tecnologico-digitale. Lo ha sottolineato il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina, nel suo intervento in occasione della prima giornata di lavori del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli da Quotidiano del Sud. Il Mediterraneo “è una delle aree più stressate e che più sta cambiando a causa di queste due transizioni”, ha aggiunto Martina sottolineando la necessità di “mettere al centro la persona”. La sicurezza alimentare, ha aggiunto, “è un grande tema dell’area mediterranea e del nostro Paese” dove c’è una forte considerazione del problema. Dunque “c’è bisogno di un nuovo progetto che abbia nel Mediterraneo il cuore pulsante del tentativo di mettere insieme un’idea nuova di partenariato, anche sulla questione della sicurezza alimentare”, ha aggiunto Martina prima di ribadire la necessità di “collaborazione” fra gli Stati, perché “non si può pensare all’Africa come si faceva tempo fa: il tema è trovare una nuova via di partenariato” con il Continente. (Rin)