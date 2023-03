Napoli: Caramiello (M5s), emergenza ambientale ad Acerra, a rischio la salute dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto preoccupato per Acerra. Ho visitato, insieme alle associazioni di volontari 'Le Mamme di Miriam' e 'Volontari Antiroghi Acerra', le strade del centro storico della città e non solo. Ho potuto toccare con mano uno scenario decisamente problematico, che mi ha lasciato senza parole". Lo ha scritto in una nota Alessandro Caramiello, deputato del Movimento 5 Stelle. "Una città piena di rifiuti - ha proseguito - beni sequestrati abbandonati, inquinamento ambientale diffuso. Problemi con la raccolta quotidiana della spazzatura, cumuli di rifiuti abbandonati per le strade, ammassati sotto i cavalcavia e a due passi dal centro storico. Ma anche contesti di enorme rischio legati a strutture pericolanti e resti di amianto. Un grave danno ambientale e una condizione di pericolo quotidiano per la salute dei cittadini di Acerra. Insomma, una situazione di assoluta emergenza, che francamente non pensavo possibile. Mi sono subito messo all'opera per intervenire a tutela della salute dei cittadini e dell'igiene pubblica e ho contattato il comando dei vigili urbani per far mettere in sicurezza una strada con presenza di amianto. Mi chiedo come sia possibile questo degrado in un centro con la storia di Acerra, dove la mente ci riporta alla "maschera" più famosa di Napoli, Pulcinella. Come si è arrivati a tutto questo? Il Comune ha a propria disposizione dei fondi per le bonifiche ai quali non attinge. Perché? Cosa aspetta questa amministrazione? Chiederò ai nostri consiglieri regionali di lavorare insieme per il bene di Acerra. Ma non mi fermerò qui, scriverò all'Asl di riferimento e depositerò un'interrogazione ai ministri dell'Ambiente e della Salute. Così come già fatto per Ercolano, portiamo la nostra assistenza in tutti i comuni dove cittadini attivi richiedono un aiuto", ha concluso Caramiello. (Ren)