Napoli: Palomba, non si può vietare a normali cittadini di entrare in città

- "I contusi sono solo tra le Forze dell'ordine". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, durante la conferenza stampa organizzata dopo gli scontri di ieri tra le tifoserie dell'Eintracht e del Napoli. "Nessuno sta minimizzando quanto accaduto ieri - ha aggiunto - ma sono stati circoscritti nel numero. Il problema è di carattere generale perché non si può vietare a normali cittadini di entrare in città. Sarà necessario pensare ad altre misure, a livello nazionale e internazionale, da prendere in questi casi". (Ren)