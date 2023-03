Sanità: Schillaci, comparto da rilanciare, Covid ha fatto emergere carenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Terminata l’emergenza, è il momento di guardare al domani e rilanciare la sanità perché la pandemia, accanto alla capacità di risposta, ha fatto emergere fragilità e carenze da risolvere” e dunque “l’esperienza del Covid-19 può e deve rappresentare un’occasione di rilancio e rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. A dirlo è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione dell’incontro "Testimonianze e prospettive dopo la pandemia: l'esperienza dell'ospedale Niguarda di Milano" organizzato alla Camera nella Giornata internazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. In primo luogo, appare “prioritario investire sul capitale umano del servizio sanitario nazionale, rendendo la sanità pubblica più attrattiva, in particolare negli ambiti che oggi registrano scarse adesioni per le condizioni di disagio e di rischio a cui è spesso sottoposto chi vi lavora”. Per il ministro, la valorizzazione del capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale “sarà la prova più eloquente di aver compreso pienamente la lezione del Covid-19”. (Rin)