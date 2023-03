Napoli: Manfredi, ricompreremo bus distrutti da tifosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo ricomprare i bus distrutti dai tifosi". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante la conferenza stampa organizzata in Prefettura dopo gli scontri che nel pomeriggio di ieri hanno danneggiato il centro storico cittadino. Il Primo cittadino ha sottolineato che tra gli oggetti distrutti ci sono anche gli autobus che "dovranno essere ricomprati e riparati indipendentemente dai ristori che abbiamo già chiesto. E' necessario per assicurare il servizio". Diversa la situazione dei commercianti: "Abbiamo parlato con il Ministro degli Interni chiedendo una riunione in merito già nei prossimi giorni". Secondo quanto emerso in conferenza stampa, i danni arrecati ai mezzi del trasporto pubblico ammonterebbero a circa 20mila euro.(Ren)