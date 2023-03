Napoli: al via la Borsa Mediterranea del Turismo - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli per il 26esimo anno. Fino a sabato 18 marzo saranno presenti all'interno dei padiglioni della Mostra d'Oltremare 400 espositori, oltre 10mila professionisti accreditati, 12 regioni e 26 paesi partecipanti. Si tratta del più grande marketplace del Mediterraneo rivolto ad agenzie di viaggio e operatori. Al taglio del nastro della Bmt di questa mattina presente il ministro del turismo, Daniela Santanchè, che ha sottolineato il grande valore di Napoli per l'industria turistica e ribadito la vicinanza del Governo per incrementare i flussi turistici al Sud. Insieme al ministro sono intervenuti anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l'assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, l’Ad di Enit, Ivana Jelinic, e il patron di Progecta, Angioletto de Negri. (Ren)