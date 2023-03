Napoli: scontri con tifosi Eintracht, 8 daspo agli arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti arrestati per gli scontri di ieri a Napoli prima della partita di Champions League con l'Eintracht Francoforte. A essere colpiti dal provvedimento sono 5 napoletani e 3 tedeschi, e la Questura fa sapere che le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità. Nella giornata di ieri circa 400 tifosi dell'Eintracht hanno dato vita a uno scontro nel pieno centro storico con gruppi del tifo organizzato partenopeo. Nessun ferito tra i cittadini, ma tra gli agenti intervenuti si contano 8 contusi. Gli scontri non hanno risparmiato né i negozi né i mezzi della Polizia: un'auto in via Calata Trinita' Maggiore è stata incendiata mentre altre due sono state danneggiate. Infine, la violenza è esplosa in una sassaiola diretta contro i bus che hanno portato via i tifosi tedeschi dopo l'intervento delle Forze dell'ordine. Secondo le prime stime il costo dei danni ai soli mezzi dell'Anm si aggira intorno ai 20mila euro. (Ren)