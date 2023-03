Avellino: incendio in palazzina, evacuate due famiglie di Montella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paura a Montella, provincia di Avellino, dove questa mattina è scoppiato un incendio all'interno di una palazzina. Sul posto, in via Giulio Capone, è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Montella per l'incendio che ha interessato prima il tetto in legno dell'abitazione e poi anche i locali del sottotetto. Le due famiglie residenti sono state fatte evacuare a scopo precauzionale e non hanno subito conseguenze. Insieme alla squadra di Montella è stata inviata in supporto anche la squadra del distaccamento di Lioni e l'autoscala e un'autobotte dalla sede centrale di Avellino. Le fiamme sono state spente e gli operatori hanno poi messo in sicurezza la struttura. (Ren)