Napoli: Sisto, gratitudine e solidarietà a Forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' curioso osservare come, a fronte di ogni cosa che accade nel nostro Paese, la risposta della sinistra sia chiedere in automatico le dimissioni del ministro Piantedosi. Sulle violenze dei tifosi dell'Eintracht a Napoli era già stato lanciato un allarme, il Tar poi è intervenuto per eccepire la 'genericità' del pericolo rappresentato. Poi le cose sono andate come tutti abbiamo visto. Il difetto di attenzione da parte del governo non c'è assolutamente stato. E va dato atto alle Forze dell'ordine di aver fatto un grandissimo lavoro per evitare il peggio. A loro vanno tutta la nostra gratitudine e solidarietà". Lo ha detto ad "Agorà", su Rai3, il senatore di Forza Italia e viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che sui rapporti tra maggioranza e opposizione, ha poi osservato: "La maggioranza è compatta. Siamo d'accordo su tutti i dossier, a partire dai più importanti. Nell'opposizione, al contrario, si vede una corsa a conquistare la prima fila tra Pd e Cinque stelle. Anche con il tentativo, tenero, dei democratici di sottrarre ai grillini i loro cavalli di battaglia. Penso al tema del salario minimo che ha sollevato in Aula la segretaria Pd Schlein, sostenendo stancamente uno strumento che, peraltro, non è quello più idoneo a intervenire per il benessere del Paese. Bisogna piuttosto valorizzare la contrattazione collettiva, intervenire sul costo del lavoro e sul tema fiscale, come il governo ha già iniziato da subito a fare". (Rin)