Campania: Alaia (Iv), garantire riabilitazione a persone con gravi disabilità congenite

- La Commissione Regionale Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, presieduta dal consigliere regionale di Italia Viva, Vincenzo Alaia, ha tenuto un’audizione sulla proposta di legge ad iniziativa popolare “Disposizioni per persone con gravi patologie disabilitanti”. “Le persone con gravi disabilità congenite – ha evidenziato il presidente Alaia – devono continuare l’attività di riabilitazione e non possono finire nelle strutture Rsa le quali non hanno i requisiti necessari per far fronte a queste disabilità e determinerebbero un loro aggravamento con relativo aggravamento dei costi della sanità. La delibera 164 presenta un vulnus circa il mattone 12 ovvero la riabilitazione RR2E e quindi il Consiglio deve affrontare questo tema nell’ottica di colmare tale gap e dare risposte adeguate alle persone con gravi disabilità congenite". Il primo firmatario della proposta di legge, Gerardo Pagano, ha aggiunto: “La nostra proposta di legge si inserisce in quadro normativo consolidato in Campania che vede la nostra Regione adeguare la cura dei soggetti di disabilità al fabbisogno reale e perseguendo l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni. Dal 2003 la Conferenza Stato-Regioni ha introdotto il cosiddetto ‘progetto Mattoni’ che, in Campania, ad oggi, non è stato normato, ma che è fondamentale perché garantisce alle persone con gravi disabilità congenite la prosecuzione dell’attività riabilitativa, che è fondamentale. Inoltre, la proposta introduce strumenti di valutazione del fabbisogno che siano comuni per tutte le commissioni che si occupino di attività riabilitativa, e requisiti strutturali ed organizzativi per l’accreditamento delle strutture di riabilitazione”. (Ren)