Mediterraneo: protagonisti della regione allargata a Napoli per il futuro dell’Europa (4)

- “Di fronte ad un mondo che muta per le sfide geopolitiche e ambientali, dobbiamo cambiare la visione e la narrativa del Mediterraneo che diventa, se gestito, un mare di opportunità per l’Europa e i Paesi che vi si affacciano”, ha commentato Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. “Feuromed vuole essere il momento in cui una nuova visione delle opportunità si fa avanti, ma soprattutto vuole essere l’occasione per offrire spunti di riflessione e azioni per vincere le sfide che ci attendono”. "Ospitiamo a Napoli un evento di grande rilievo nazionale ed internazionale: un'occasione per consolidare un confronto costruttivo sul ruolo della nostra città e dell'intero Mezzogiorno nel Mediterraneo alla luce dei mutati equilibri politici, sociali ed economici nel mondo. Si tratta di una sfida che coinvolge tutti: le istituzioni devono lavorare insieme per un Sud più competitivo che diventi in Europa il motore trainante della ripresa all'insegna dell'inclusione tra i popoli". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Non si tratta di aiutare il Sud o il Mediterraneo o di fare qualcosa per il primo o per il secondo – ha sottolineato Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud-l’AltraVoce dell’Italia e del Festival Euromediterraneo dell’Economia - ma piuttosto di fare tutto ciò che è indispensabile per dare all’Europa non solo il grande hub energetico del mediterraneo ma, ancora prima, quello del nuovo capitale umano e della nuova manifattura. Si deve investire sull'economia della pace e sul capitale umano per costruire la nuova classe dirigente africana che insieme con la classe dirigente del nostro Sud costituisca quella del nuovo Mediterraneo". (Res)