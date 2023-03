Napoli: Palomba, non escludo ulteriori arresti o segnalazioni a Polizia tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante il divieto di vendita i tifosi potevano circolare. Quello che si è fatto è stato controllare la tifoseria. La polizia li ha sempre scortati e monitorati". Così Claudio Palomba, prefetto di Napoli nel suo intervento andato in onda poco fa su Rai Radio1 a "Menabò". "C'è stato un corteo e, abbiamo spiegato, si è preferito, perché in ordine sparso sarebbero stati bersagli più facili - ha aggiunto Palomba - E questo perché, al di là dei tifosi tedeschi, anche una frangia molto limitata di tifosi napoletani arrivata a piazza del Gesù ha attaccato, senza però mai entrare in contatto con l'altra frangia. Questo ha scatenato, dopo lanci di petardi, un po' di reazione da parte dei tedeschi e ci sono stati 10 minuti particolarmente violenti". Poi sugli arresti: "Già da ieri ci sono state delle identificazioni. Stamattina sono stati fotosegnalati. In più, durante i disordini, noi abbiamo sempre delle squadre di polizia scientifica che vanno a identificare i soggetti più pericolosi. Non è escluso, e si prenderanno i contatti, che ci possano essere ulteriori arresti o segnalazioni alle autorità di polizia tedesche". Sull'ipotesi di una sospensione di Schengen in casi come questi Palomba ha sottolineato: "Sono valutazioni che non competono alle autorità territoriali. Penso e spero che si faccia una riflessione con tutte le istituzioni del mondo del calcio, perché per 200 o 300 persone non si possono rovinare serate così belle". (Ren)