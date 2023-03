Napoli: De Laurentiis, dichiarazioni Ceferin si commentano da sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ceferin? Le sue dichiarazioni si commentano da sole". Così il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. "Dico solo che lo stadio Maradona ospiterà qualificazioni importanti come Italia-Inghilterra e vorrei invitare i napoletani a vivere lo stadio, dato che in nazionale abbiamo anche napoletani. E' importante voltare pagina". E poi ha aggiunto: "Quello che è successo non è avvenuto solo a Napoli. In 19 anni ho frequentato tutti gli stadi all'estero, e ho visto cose non belle, ma dipende da noi organizzatori del calcio in Europa evitare simili episodi. La verità è che le squadre importanti non hanno i proprietari in prima linea, assurdo che siano in mano a fondi e impiegati di alto livello, così si difende solo il portafoglio". (Ren)