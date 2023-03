Mediterraneo: protagonisti della regione allargata a Napoli per il futuro dell’Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una due giorni di confronto fortemente voluta dalle istituzioni europee che prenderà luogo a Napoli, città che si prepara così ad agganciare la ripresa, assumendo le vesti di capitale di questo importante momento di confronto. Un’opportunità di gestazione di idee e di definizione di possibili soluzioni che diventa, per la prima volta, un’occasione per pensare a come entrare da protagonisti nelle dinamiche del nuovo assetto mondiale a livello economico e politico. Al grande confronto prenderanno parte oltre 60 relatori, tra cui 6 ministri, le voci autorevoli del Mediterraneo allargato, 20 tra amministratori delegati e presidenti delle più importanti aziende italiane e rappresentanti delle istituzioni europee e multilaterali. Il fil rouge del Festival sarà il ruolo del Mezzogiorno come hub naturale logistico, manifatturiero ed energetico del Mediterraneo per l’Europa. Il dibattito del primo giorno, nel dettaglio, sarà incentrato su quattro focus: le nuove sfide della transizione e logistica dell’energia, industria del mare, le reti di trasporto ferroviario e digitale, e il capitale umano. La seconda giornata, invece, sarà dedicata ai temi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della ri-globalizzazione, ma anche al Mezzogiorno come ponte per l’Europa e per il Mediterraneo allargato. (segue) (Res)