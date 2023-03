Napoli: Forza Italia, no ad attacchi a Prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento, le critiche e gli attacchi gratuiti alle istituzioni sono incomprensibili e ingiustificati. La Prefettura di Napoli, in un contesto di evidente criticità operativa, ha svolto un delicatissimo e difficilissimo lavoro di coordinamento". Così in una nota il gruppo di parlamentari di Forza Italia. "Non è giusto oggi, con una città ancora ferita per l'assurda violenza degli pseudo tifosi dell'Eintracht, scatenare la caccia al capro espiatorio da immolare davanti all'opinione pubblica - hanno aggiunto - Il coordinatore regionale unitamente ai parlamentari campani è convintamente al fianco del prefetto di Napoli, Claudio Palomba, conoscendone la grande capacità e competenza di uomo delle istituzioni. Valutazioni diverse non sono rappresentative del nostro partito e valgono esclusivamente come autonome considerazioni personali". (Ren)