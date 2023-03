Professioni: Turi (commercialisti), requisiti di sostenibilità Esg indispensabili (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che il concetto di sostenibilità debba assolutamente entrare a fare parte della cultura aziendale, e sul ruolo fondamentale dei commercialisti a tale scopo, non ha dubbi Emmanuela Saggese (presidente della Commissione ESG dell'Odcec partenopeo): "Presto arriveremo a dover redigere i bilanci integrati che rilevino tutti i criteri relativi all'ambiente, alla parte social e alla parte governance. La sostenibilità sarà un fattore essenziale per gli investimenti, attivando una serie di meccanismi che divenuti sinergici tra loro renderanno le aziende non solo più competitive ma anche appetibili sia per quanto riguarda l'attrazione di capitali sia come finanziabilità da parte delle banche". All'incontro hanno partecipato anche Ada Rosa Balzan (fondatrice e amministratore delegato di ARB S.B.P.A. Sustainability Consulting), Antonio Minervini (presidente del Comitato Scientifico della Commissione E.S.G. – Environmental, Social and Governance), Alessandro Di Ruocco (presidente R.d.r. Spa Società Benefit e presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione degli Industriali di Napoli) e Antonio Marciano (segreteria del presidente della Regione Campania). (Ren)