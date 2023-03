Campania: Nappi (Lega), ancora una bocciatura per il trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultimo sondaggio Ipsos-Legambiente evidenzia ancora una volta lo stato comatoso dei trasporti nella nostra regione". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. "Stavolta - aggiunge Nappi - emerge che a Napoli un cittadino su quattro lascerebbe volentieri a casa l'auto per utilizzare i mezzi pubblici se potesse avere un servizio pubblico più efficiente, puntuale e dai costi più contenuti. Una soluzione fondamentale anche per la salvaguardia dell'ambiente, ma qui in Campania, con il disastro trasporti che da 8 anni la contraddistingue rispetto alle altre regioni d'Italia, è purtroppo soltanto una chimera". (Ren)