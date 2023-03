Agroalimentare: Lollobrigida, bene operazione Campania, controlli efficaci sono strategia per valorizzare le nostre eccellenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il risultato portato a termine dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, dall’ispettorato Icqrf del Ministero dell'Agricoltura e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, dimostra come la sinergia operativa sia lo strumento più efficace per difendere l’imprenditoria onesta e la buona fede delle persone". Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sull’operazione condotta in Campania contro un gruppo criminale dedito alla produzione di prodotti agroalimentari contraffatti. "Il Ministero dell’Agricoltura, con il Dipartimento dell’Icqrf, è in prima linea per fronteggiare i fenomeni fraudolenti collegati all’espansione degli interessi delle agro-mafie e dei reati agroalimentari in genere - ha aggiunto il titolare del dicastero - Assicurare controlli più efficaci a garanzia dei cittadini e dei produttori che tengono alto il nome del made in Italy: è questa la strategia che vogliamo mettere in campo per valorizzare le nostre eccellenze”. (Ren)