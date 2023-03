Napoli: Gasparri (FI), Germania risarcisca città e Ceferin si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Esprimo piena solidarietà agli esponenti delle forze dell'ordine che sono stati feriti a Napoli dalle bestie calate nella città partenopea con il pretesto di una partita di calcio. Credo che la Germania si debba assumere le proprie responsabilità per la condotta vergognosa dei presunti tifosi di calcio che hanno messo a ferro e fuoco la città campana. Bisogna poi andare a fondo anche sulle complicità interne al sistema calcio italiano. Ma il protagonista più incredibile di tutta questa vicenda è un tale Aleksander Ceferin, che dovrebbe essere il presidente dell'Uefa e che, nei giorni scorsi, di fronte alla giusta decisione dell'autorità italiana, a cominciare dal ministro dell'Interno di bloccare la trasferta dei cosiddetti tifosi tedeschi a Napoli, aveva definito 'intollerabile' questa giusta misura. Associandosi a degli avvocati che avevano presentato un ricorso a nome dell'Eintracht. Bene aveva fatto, invece, il prefetto Palomba a dare seguito al divieto della presenza dei tifosi tedeschi e quindi dell'acquisto dei biglietti da parte loro. I teppisti sono teppisti. Ma pensare che questo Ceferin sia un'autorità del calcio europeo ci lascia sgomenti. Il primo che si deve dimettere è questo signore, che non può dirigere un organismo sportivo così importante e sottovalutare pericoli così gravi. La Germania risarcisca Napoli, Ceferin risarcisca il calcio andandosene via oggi stesso. Vergogna". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI). (Rin)