Napoli: il Comune presenta alla Bmt l'Osservatorio Turistico Urbano

- Al via la Borsa Mediterranea del Turismo all'interno dei padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli, dove svolta anche la presentazione dell'Osservatorio Turistico Urbano della città. "Investiamo sul sistema turismo e l'Osservatorio è un pezzo importante di questa strategia per meglio orientare la programmazione turistica della città e valorizzarne l'aspetto esperienziale - ha detto l'assessore al Turismo Teresa Armato - Per Napoli il 2022 è stato un anno record sul fronte turismo. Già a gennaio 2023, notoriamente non di altissima stagione, abbiamo registrato tantissimi turisti in città e le previsoni sono in aumento. Si tratta di un settore che porta occupazione e benessere, crescita civile e sociale, sviluppo grazie ad una programmazione integrata, alla sinergia con le associazioni di categoria, volta anche a favorire la destagionalizzazione. In città aumentano i pernottamenti dei turisti, siamo arrivati a 4, segno che Napoli non è una meta mordi e fuggi. L'Osservatorio del turismo e sul turismo è uno strumento per noi essenziale ed era una delle priorità dell'amministrazione guidata dal sindaco Manfredi. Abbiamo superato una delle lacune del nostro ente, la mancanza di conoscenza dei flussi e la profilazione dei turisti, utile per meglio orientare la programmazione turistica. Il braccio tecnico del coordinamento universitario è l'azienda Vodafone aggiudicatrice di un bando. Napoli d'altronde è la città più "cliccata" sui social ed è in cima ai desideri dei visitatori di tutto il mondo. Desideri che dobbiamo sempre più trasformare in realtà", ha concluso Armato, intervenuta con il presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività produttive, Luigi Carbone. (segue) (Ren)