Turismo: Capone (Claai), città piene di friggitorie a cielo aperto

- "L'artigianato e il turismo rappresentano due attività complementari e sinergiche. L'aumento della domanda di servizi turistici di una località o area attiva l'aumento della domanda di prodotti artigianali nella stessa località". Lo afferma in una nota Achille Capone, segretario provinciale Claai (l'Associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della regione Campania), intervenuto alla tavola rotonda dal titolo "Il ruolo delle reti nella promozione turistica regionale" in programma questo pomeriggio alla Bmt di Napoli. "Entrare in un atelier, in un laboratorio o in una bottega, osservare l'artigiano al lavoro, partecipare a processi creativi spesso antichi di secoli, è un nuovo modo di viaggiare e una via sofisticata alla conoscenza di un territorio - ha aggiunto - Tocca alle associazioni, alle istituzioni, in primo luogo, alla Regione Campania operare per qualificare l'offerta dei servizi turistici. Perché questo qualifica e sviluppa le imprese e le città che, negli ultimi tempi, sono diventate troppe 'friggitorie' a cielo aperto". La Borsa Mediterranea del Turismo è stata inaugurata oggi dal ministro del turismo Daniela Santanché alla Mostra d'Oltremare di Napoli.(Ren)