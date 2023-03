Napoli: Santanchè, fiere portano turismo di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché sono importanti le fiere? Perché portano un turismo di qualità e questo è molto importante". Lo ha spiegato il ministra del Turismo, Daniela Santanché, oggi a Napoli per l'apertura della Borsa Mediterranea del Turismo che si tiene fino a sabato nella Mostra d'Oltremare. "Questa - ha detto Santanchè riferendosi alla Bmt - è una fiera importante per il Mediterraneo, per il turismo, per gli operatori. È una fiera che si fa da 26 anni, ha dei numeri molto importanti e soprattutto punta sul Mediterraneo, che per noi è un'opportunità straordinaria e unica". (Ren)