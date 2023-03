Autonomia: Gaeta, Demos Campania aderisce a manifestazione di Napoli, solo uniti si difende il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche Demos Campania sarà presente alla manifestazione di domani, 17 marzo a Napoli ore 11,30 in piazza Santa Maria La Nova, indetta contro la riforma Calderoli per l'autonomia differenziata". Lo ha annunciato Roberta Gaeta, consigliera regionale della Campania per Demos. "La difesa dell'unità nazionale è un tema che deve unire e non dividere, trasversale ad ogni colore politico - ha aggiunto - per questo mi aspetto tantissime adesioni alla manifestazione napoletana. La bozza di riforma è un vero e proprio attacco alla Costituzione Italiana e va contro i principi dell'Unione Europea. Una riforma è forse necessaria ma non quella proposta dal senatore leghista e, soprattutto, non prima di avere eliminato i divari tra Nord e Sud. Serve una riforma che garantisca a tutti i cittadini italiani, di qualsiasi città o regione, stessi diritti e uguali livelli di prestazioni in tutti i campi in cui operano i servizi pubblici. La storia del nostro Paese non può essere piegata all'interesse di pochi e la difenderemo con ogni mezzo", ha concluso la consigliera regionale in Campania di Demos, Roberta Gaeta. (Ren)