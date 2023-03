Professioni: Turi (commercialisti), requisiti di sostenibilità Esg indispensabili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A favore della finanza sostenibile, che si caratterizza nel dare nuovi modelli di business e una grandissima competitività, si è espressa Milena Prisco (Of Counsel Studio Pavia e Ansaldo): "Quello che sta accadendo a livello comunitario è straordinario, una rivoluzione vera e propria che parte dalla finanza per poi ricadere sull'economia reale. Oggi essere sostenibili vuol dire fare un'auto analisi per integrare i fattori ESG nel business model e prepararsi per un'evoluzione dei mercati che richiede un importante approccio per l'attrazione degli investimenti. Gli ESG Loan e i Green Bond sono straordinari strumenti. Le aziende, se sostenibili, per quotarsi in Borsa avranno dei rating molto più importanti". Per Riccardo Resciniti (professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università del Sannio) "c'è una grandissima attenzione al tema della sostenibilità sotto ogni profilo. Tuttavia, non sempre il concetto di sostenibilità viene percepito concretamente sul piano dei mercati finanziari e dei consumi. La disponibilità a pagare un premium price per avere prodotti più sostenibili rispetto ad altri che lo sono di meno manca. Dunque, è necessaria una campagna di informazione e di comunicazione efficace e sistemica per rendere edotti sul tema i consumatori ". (segue) (Ren)