Sanità: Schillaci, comparto da rilanciare, Covid ha fatto emergere carenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma l’esperienza pandemica impone anche, secondo il ministro, di “rivedere i modelli organizzativi al fine di costruire una sanità sempre più efficiente, innovativa, sostenibile, prossima alle persone, e capace di rispondere tempestivamente e in maniera appropriata ai bisogni di ciascuno, nonché alle emergenze attuali e future”. È poi prioritario “puntare con determinazione sulla promozione delle attività di prevenzione e sul potenziamento della medicina territoriale, anche attraverso un rafforzamento del ruolo del medico di medicina generale e delle altre figure professionali sul territorio, come gli infermieri di famiglia e i farmacisti”. Accanto a questo, per il ministro, “dobbiamo realizzare sempre più una integrazione efficace tra ospedale e territorio: l’attuazione della Missione 6 Salute del Pnrr incentrata sulle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali e sul potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata va nella direzione di una sempre maggiore prossimità della presa in carico e assistenza alle persone. L’talia ha centrato tutti gli obiettivi del Pnrr fissati per il 2022 e stiamo lavorando per il raggiungimento dei traguardi previsti per il 2023”. (Rin)