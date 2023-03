Napoli: sequestrate fondamenta di un complesso residenziale in area vincolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sequestrate le fondamenta di un complesso residenziale in area vincolata nel Napoletano. Si tratta di 52mila metri quadrati, più di 5 ettari. Un’area ampia quanto 5 campi di calcio regolamentari. L'operazione è stata eseguita a Nola dai Carabinieri della locale stazione. L’intero terreno si trova nella cornice di Masseria Sarnella, ed era diventato un cantiere per un complesso residenziale su commissionata di un consorzio locale. L’opera avrebbe visto nei prossimi mesi la costruzione di palazzi ed appartamenti, tuttavia, l’intera area era sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico. E, secondo quanto emerso dalle indagini, la soprintendenza napoletana non era a conoscenza dei lavori in corso. Il sequestro è quindi scattato immediatamente e le attività di costruzione sono state sospese. Denunciati dai Carabinieri il presidente del consiglio direttivo del consorzio e il direttore dei lavori. Dovranno rispondere della realizzazione di opere senza autorizzazioni.(Ren)