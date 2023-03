Sanità: Nappi (Lega), Regione Campania adotta solita gestione clientelare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha fatto bene la Cisl Funzione Pubblica della Campania a non firmare l'accordo con la Regione sulle indennità di disagio al personale sanitario previste dal contratto". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. "A causa di una serie di differenze ingiustificate e irragionevoli in termini di distribuzione delle risorse - ha aggiunto - non solo si danneggia il personale che con sacrificio e abnegazione, e in condizioni spesso proibitive, ha svolto e continua a svolgere un eccezionale lavoro, ma persiste questo modello di gestione totalmente clientelare della sanità. Continueremo a denunciare senza sosta un sistema e una condotta che nella Campania targata De Luca, hanno ridotto un servizio fondamentale come quello sanitario a una questione privata". (Ren)