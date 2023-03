Napoli: de Magistris, disastro annunciato, responsabilità evidenti di Sindaco e Ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meno male che il Napoli e i tifosi dello stadio Maradona hanno restituito gioia al calcio, allo sport e alla nostra città, perché quello che è accaduto ieri a Napoli è inaccettabile". Così in una nota Luigi de Magistris. "E' ovvio che i primi responsabili sono i criminali travestiti da tifosi - ha continuato l'ex primo cittadino partenopeo - È ovvio che i danni, ingenti, pesanti, devastanti, dovranno essere immediatamente risarciti dalla Germania e dallo Stato italiano: tutto ciò è importante. Ma quello che è accaduto era ampiamente prevedibile, ci sono responsabilità evidenti da parte dei vertici del Ministero dell'Interno e di un sindaco passante.Convocare il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica il giorno dopo per fare la conta dei danni ed invece aver consentito la passeggiata da turisti dei criminali travestiti da tifosi dell'Eintracht di Francoforte e probabilmente di altre tifoserie anche italiane è davvero imbarazzante. Parlare solo di inadeguatezza di chi doveva prevenire tutto questo è assolutamente riduttivo. Ho partecipato da Sindaco per oltre 10 anni ai comitati provinciali per l'ordine e per la sicurezza pubblica e sono curioso di sapere quali siano state le decisioni assunte dal Prefetto e dal Sindaco per prevenire e gestire quanto era prevedibile e gestibile. Per evitare questo disastro c'era sicuramente da fare qualcosa di diverso. L'ideale sarebbe stato ovviamente non farli arrivare a Napoli ma poi una volta giunti, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, andavano presi in consegna e non portati come turisti in giro per Napoli ma scortati nel settore ospiti dello stadio Maradona già molte ore prima dei tifosi napoletani. Gli si dava da mangiare e da bere e finita la partita dopo diverse ore, quando la situazione in città era tranquilla, andavano scortati e riportati in aeroporto o in stazione facendoli tornare a casa. Invece si è consentita la violenza in città, la devastazione, il saccheggio ed ora anche la narrazione contro la città di Napoli. So bene quanta fatica c'è stata per rilanciare Napoli sul piano internazionale, anche sotto il profilo della capacità e credibilità istituzionale, che è proprio quella che è venuta meno in questa vicenda: il danno così è stato subito dalla città e dai napoletani".(Ren)