Turismo: Centinaio (Lega), tutte le istituzioni sostengano brand Italia

- È necessario che tutte le istituzioni, da quelle nazionali ai Comuni, "collaborino per sostenere il 'brand Italia'. È vero che la Costituzione assegna alle Regioni la competenza esclusiva in materia di turismo, ma per valorizzare al meglio il nostro grande patrimonio sono necessari un coordinamento a livello più alto e un dialogo continuo con i territori, senza dimenticare il ruolo svolto dalla nostra rete diplomatica nella promozione all'estero". Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega), in occasione della sua partecipazione all'inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli. "Questo lavoro – prosegue Centinaio – è necessario per favorire lo sviluppo di tutti i 'turismi' che si possono praticare in Italia. Cultura, mare, montagna, agroalimentare, terme, borghi e tanto altro: abbiamo una ricchezza tale che sarebbe un vero peccato sacrificare anche uno solo di questi attrattori turistici. Tutti insieme possono contribuire a costruire un'offerta variegata e in linea con le nuove tendenze di un turismo più 'lento' e rispettoso del territorio". "Non possiamo più considerare questo settore in maniera improvvisata. Si tratta di un vero comparto industriale e come tale va trattato, rispettando e sostenendo il lavoro dei tanti imprenditori che investono, programmano e danno lavoro. Un settore che ha bisogno anche di una formazione specifica, per garantire quella professionalità nell'offerta dei servizi, che si traduce poi nella volontà dei turisti di tornare a visitare e a spendere in Italia", conclude il senatore della Lega.(Rin)