Napoli: l'Eintracht condanna le violenze dei propri tifosi

- L'Eintracht Frankfurt ha condannato come “inaccettabili” le violenze commesse dai propri tifosi a Napoli. “Cose del genere non appartengono al calcio”, ha dichiarato il direttore sportivo della squadra, Markus Kroesche. Per il consigliere di amministrazione della società, Philipp Rescke, i disordini messi in atto dai sostenitori dell'Eintracht a Napoli “fanno male al calcio. Siamo assolutamente dispiaciuti (…). Non vi è assolutamente nulla che giustifichi questa violenza, è inaccettabile”. Rescke ha quindi evidenziato come il comportamento degli ultrà tedeschi nel capoluogo della Campania “danneggia il calcio, danneggia l'Eintracht Frankfurt e danneggia i nostri sforzi per difendere i tifosi che vogliono assistere a una partita senza restrizioni allo stadio”. Nei giorni scorsi, il dirigente aveva criticato la decisione del governo italiano di vietare ai sostenitori dell'Eintracht la vendita dei biglietti per la partita di Champions League contro il Napoli. (Geb)