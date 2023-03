Campania: riabilitazione persone con gravi disabilità congenite, audizione in V Commissione su proposta di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Regionale Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania ha tenuto un’audizione sulla proposta di legge ad iniziativa popolare “Disposizioni per persone con gravi patologie disabilitanti”. Durante l'audizione, il componente del comitato promotore della proposta di legge Antonio D’Angiò ha sottolineato: “La delibera n. 164 del 6 aprile 2022 fissa tempi determinati per la durata della riabilitazione ma non tiene conto delle disabilità neurologiche, psichiche e sensoriali, congenite che comportano patologie gravissime e necessitano di riabilitazione” – ha spiegato il componente del comitato promotore della proposta di legge Antonio D’Angiò , che ha sottolineato: “la nostra è un’azione che tende ad integrare il lavoro svolto fino ad oggi dalla Regione Campania per dare risposte adeguate alle persone con gravi disabilità congenite”. Il consigliere Vincenzo Ciampi (M5s) ha aggiunto: “Ben venga una legge in cui i cittadini si sono impegnati in prima persona su un tema tanto importante e socialmente impattante. È una proposta di legge che condividiamo sia nel metodo che nel merito e che si inserisce nel progetto di dare risposte a categorie particolarmente vulnerabili che soffrono ulteriormente il disastro della sanità in Campania”. Sulla proposta si è espresso anche il consigliere Francesco Picarone (Pd): “Se lo scopo della proposta di legge è quella di dare copertura alle persone con gravi disabilità congenite, è condivisibile, se nel settore si ritiene che ci sia una lacuna, ma le diagnosi di cui si tratta non possono passare attraverso le strutture accreditate ma richiedono un intervento delle strutture pubbliche, che devono definire il percorso per la presa in carico”. (segue) (Ren)