Campania: riabilitazione persone con gravi disabilità congenite, audizione in V Commissione su proposta di legge (2)

- Sul tema è interventuta anche la vice presidente Valeria Ciarambino: “Conosco bene il mondo di sacrifici e di dolore che c’è dietro a questo argomento e che riguarda le patologie congenite ad alta complessità, come i bambini cerebrolesi. Quindi massima disponibilità a ragionare a tutela delle persone con disabilità ma la valutazione delle prestazioni riabilitative può essere solo in capo ai Distretti Sanitari e non anche in capo alle strutture accreditate anche perché si configurerebbe un conflitto di interessi. Vista la complessità della materia – ha proseguito Ciarambino – propongo di tenere un’ulteriore audizione con le organizzazioni più rappresentative del settore”. Mentre per il consigliere Luigi Abbate (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani), con questa iniziativa si va a "sanare un aspetto molto importante che riguarda la riabilitazione delle persone con gravi disabilità congenite e la Regione Campania deve trovare anche le risorse economiche per far fronte a queste problematiche anche attraverso le risorse del Pnrr – ha detto – perché è il pubblico che deve dare risposte in questo delicato settore e non il privato”. Infine, secondo il consigliere Corrado Matera (gruppo misto): “Se esiste un problema ed esso riguarda le persone con gravi disabilità congenite, noi abbiamo il dovere di intervenire, andremo avanti con determinazione e trasparenza su un tema tanto importante affinchè il Consiglio e la Giunta superino tale criticità”. (Ren)