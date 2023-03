Campania: Casucci, turismo è industria più importante della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che il turismo sia l'industria più importante della Regione Campania, senza nulla togliere alle altre che fanno dei numeri singolarmente più elevati, ma il turismo è una realtà produttiva così diffusa, così presente sui territori che costituisce l'industria più significativa su cui costruire lo sviluppo della Campania nei prossimi 100 anni". Lo ha detto Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, a margine dell'inaugurazione della 26esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. "Con oggi alla BMT - ha aggiunto - ho incontrato per la sesta volta la ministra Santanchè, lei oramai dichiara che siamo una coppia di fatto perché ci vediamo molto spesso. C'è un dialogo, un'apertura, un confronto. Fratelli d'Italia è molto concentrata sui temi turistici, ho tanti amici che si prodigano in questo senso anche nelle altre Regioni, anche il coordinatore nazionale abruzzese è di FdI. è evidente che il dialogo è necessario, che le istituzioni devono confrontarsi, costruire, nel rispetto dei ruoli e delle differenze politiche, un progetto che dia successo ai territori. Il turismo non può avere barriere, la politica nel turismo dovrebbe contare pochissimo. Sul turismo bisognerebbe costruire un grande patto di sviluppo nazionale che muove verso il mercato internazionale perché - ha concluso Casucci - il made in Italy è riconosciuto a livello internazionale. Dovremmo fare molto di più". (Ren)