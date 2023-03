Professioni: Turi (commercialisti), requisiti di sostenibilità Esg indispensabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Raffaele Ianuario (consigliere delegato dell'Ordine di Napoli con delega alla Commissione ESG) "la sostenibilità ESG è diventata un punto di non ritorno, l'Europa ha deciso e non si tornerà indietro. E' una grande opportunità per i professionisti che hanno il compito di accompagnare le imprese verso una modifica socio culturale. Quindi non più un greenwashing, una 'semplice' pulizia dei bilanci ma una vera ricerca della sostenibilità anche per le piccole e medie imprese pur se al momento non obbligate direttamente per legge, ma di fatto 'stimolate' nell'ambito della supply chain e dalle richieste degli istituti di credito". (segue) (Ren)