- Nel mese di febbraio 2023, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,2 per cento su base mensile e del 9,1 per cento su base annua, da +10,0 per cento nel mese precedente; la stima preliminare era +9,2 per cento. Lo riferisce l’Istat. (Rin)