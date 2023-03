Napoli: contrabbando di alcolici, 12 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrabbando è stato messo in atto, secondo chi ha condotto le indagini, sfruttando il contesto emergenziale legato alla pandemia di Covid-19. L'alcol denaturato di provenienza estera, infatti, sarebbe stato contrabbandato usando documenti di trasporto falsi di prodotti apparentemente destinati alla sanificazione. L'alcool denaturato una volta giunto negli opifici displocati a Sant'Antimo, Sarno e Pagani, veniva poi impiegato per la realizzazione di bevande alcoliche contraffatte. Da qui le bevande contraffatte venivano immesse in commercio in totale evasione dell'Iva e dell'accisa sui prodotti alcolici, attraverso attività di vendita realizzate in favore di cantine, distillerie, grossisti e rivenditori al dettaglio in Campania, Puglia e Calabria. (Ren)