Napoli: De Cristofaro (Avs), piano ordine pubblico imploso, Piantedosi si dimetta

- Ieri, a Napoli, "è imploso il piano dell'ordine pubblico previsto dal Viminale. Eppure non era un mistero che la partita tra il Napoli e l'Eintracht avrebbe potuto trasformarsi in uno scontro feroce tra le due tifoserie. Come non era un mistero che i tifosi tedeschi venissero accompagnati da quelli atalantini. Nessuno ha controllato, nessuno ha segnalato, nessuno ha previsto. Una vera e propria debacle che sta tutta sulle spalle del titolare del Viminale. La caccia ai frequentatori di rave come se fossero pericolosi delinquenti, le frasi infelici dopo la strage di Cutro e la disastrosa e scellerata gestione dell'ordine pubblico ieri a Napoli sono tutti segnali di un'inadeguatezza e di una impreparazione molto preoccupanti. Un ministro dell'Interno che non riesce a garantire l'ordine pubblico dovrebbe dimettersi". Lo afferma, in una nota, il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. (Com)