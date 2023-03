Napoli: Cattaneo (FI), polemiche strumentali su quanto accaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi lasciano davvero perplesso le polemiche scatenate ieri contro il governo per quanto accaduto a Napoli. Non è stato il governo a sottovalutare gli eventuali rischi, piuttosto a farlo è stata la Uefa. Alle Forze dell’ordine va il nostro ringraziamento e la nostra solidarietà perché in un clima di vera e propria guerriglia urbana hanno dimostrato tutta la loro professionalità, scongiurando il peggio. Il tema del calcio che diventa violenza va affrontato anche a livello superiore, a livello europeo". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, a "Uno mattina", su Rai1. (Rin)