Napoli: Ciarambino, ora pugno duro e pene esemplari contro teppisti

- "Quello che è accaduto mercoledì a Napoli si chiama teppismo e delinquenza e non ha nulla a che vedere con la bellezza del calcio e con l'agonismo sano, che si fonda sul rispetto dell'avversario. La mia solidarietà alle forze dell'Ordine e ai commercianti che hanno dovuto subire i danni di un'orda di violenti". Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, è intervenuta sugli scontri del pre partita tra Napoli e Eintracht Francoforte. "Bene gli arresti eseguiti dalle forze dell'Ordine - ha aggiunto Ciarambino - ma resta il forte rammarico per non aver previsto che tutto ciò si sarebbe potuto evitare. C'erano tutti i segnali - prosegue la Ciarambino - che indicavano come più che possibili gli scontri e le devastazioni poi perpetrate dai teppisti, era necessario predisporre un piano di 'contenimento' per questi delinquenti e non lasciarli 'circolare' tra le bellezze della città. Ora mi auguro che le istituzioni competenti facciano di tutto affinché le numerose attività commerciali danneggiate ricevano al più presto un giusto risarcimento per quanto subito, e mi auguro che non solo saranno predisposte pene esemplari per i responsabili di questo scempio, ma che il governo italiano e anche l'Uefa usino il pugno di ferro contro questi vandali e delinquenti che non hanno nulla a che vedere con i tifosi veri, quelli che vanno allo stadio ad incitare la loro squadra accompagnati da figli e familiari, come accaduto anche nella partita di mercoledì sera al Maradona". (Ren)