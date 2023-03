© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE I primi interventi programmati dal Tavolo di Lavoro per l'Infanzia e l'Adolescenza recentemente costituito dal Sindaco Gaetano Manfredi saranno presentati oggi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo alle ore 11.30. Interverranno: il Sindaco Gaetano Manfredi, gli Assessori all'Istruzione ed ai Giovani, Maura Striano e Chiara Marciani, il coordinatore del Tavolo Infanzia e Adolescenza Paolo Siani, Direttore dell'UOC Pediatria dell'Ospedale Santobono ed i componenti, Gemma Tuccillo, Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in quiescenza e Paolo Lattanzio, Project Advisor per Save the Children Italia Onlus. (segue) (Ren)