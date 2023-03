Napoli: Borrelli, disastro annunciato, poliziotti mandati allo sbaraglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era un disastroso annunciato. Poliziotti mandati allo sbaraglio. Bisognava schierare l'esercito". Lo ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli che si è recato sui posti delle devastazione per manifestare solidarietà a tutte le vittime. "Il Governo si scusi con la città, con i turisti, con i commercianti, con i cittadini, con i poliziotti mandati allo sbaraglio, con i dipendenti dell'Anm, con i tassisti, con gli operatori dell'informazione, con tutti coloro che hanno subito questa devastazione ampiamente annunciata - ha aggiunto il deputato - Ora il Ministro ci spieghi come e perché sia stato consentito tutto ciò. È stato permesso ad un gruppo di facinorosi, a cui era stato vietato assistere alla partita, di venire in città e scorrazzare per le strade provocando la cittadinanza, tra turisti e famiglie, e fare la guerriglia. Perché? Mai era accaduta una cosa del genere in città. Ora chi pagherà i danni? E dovremmo pure ritenerci fortunati dato che non vi sono stati danni alle persone. I napoletani hanno dimostrato in questa situazione una grande maturità ma adesso ci aspettiamo che ci siano conseguenze a questa pessima gestione e che siano pagati i danni alla nostra comunità".(Ren)