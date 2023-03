Inflazione: Istat, rallentamento per flessione prezzi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio “si consolida la fase di rapido rallentamento dell’inflazione (scesa a +9,1 per cento). La flessione è frutto dell’attenuazione delle tensioni sui prezzi dei beni energetici, sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata”. Lo scrive l’Istat nel suo commento sui prezzi al consumo a febbraio 2023. “Tuttavia, si mantengono le spinte al rialzo dei prezzi nel comparto dei beni alimentari, lavorati e non, dei tabacchi e dei servizi, quasi tutti in accelerazione tendenziale”. “Come conseguenza di tali andamenti, si accentua la crescita su base annua della componente di fondo (+6,3 per cento) e – conclude l’indagine – quella del cosiddetto ‘carrello della spesa’, che risale a +12,7 per cento, dopo il rallentamento osservato a gennaio”. (segue) (Rin)