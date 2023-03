Napoli: contrabbando di alcolici, 12 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato 12 persone ritenute responsabili di adulterazione e contrabbando di alcolici. L'operazione è stata compiuta in sinergia con gli Ispettori dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'Agricoltura, diretti dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Le indagine hanno portato alla luce l'esistenza di un sodalizio criminale strutturato attivo tra le province di Napoli e Salerno, ma con ramificazioni anche fuori dalla Campania. L'ordinanza di applicazione di misure cautelari ha colpito 12 persone, in associazione tra loro, di cui 3 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 9 dalla misura degli arresti domiciliari. In particolare, i reati riguardano adulterazione e contrabbando di prodotti alcolici, sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche, frode in commercio, ricettazione, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, contraffazione di marchi, segni distintivi e valori di bollo. (segue) (Ren)