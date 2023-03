Napoli: Costa (M5s), Piantedosi e Uefa, fate il vostro dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I veri tifosi amano lo sport e la propria squadra. Sono coloro che cantano, ballano e, con il sorriso sulle labbra, prendono in giro l'avversario. Ma mai e poi mai sono quei violenti che ieri hanno devastato il centro storico della città di Napoli. No, quelli non sono tifosi. Quelli sono dei barbari che hanno un solo obiettivo: distruggere!". Lo scrive su Facebook il vicepresidente della Camera ed esponente del Movimento cinque stelle, Sergio Costa. "Il ministro dell’Interno, Piantedosi, e anche la Uefa, devono interrogarsi sul loro ruolo e sulla loro funzione - prosegue il parlamentare -. Non è accettabile quanto avvenuto, e non si dovrebbe intervenire dopo, ma prevenire. Individuazione dei colpevoli, Daspo a vita, richiesta di risarcimento dei danni cagionati, chiusura delle associazioni nelle quali sono iscritti i violenti. Mai più. Ministro e Uefa, fate il vostro dovere". (Rin)