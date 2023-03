Napoli: Manfredi, delinquenti sono dappertutto, agire in accordo con Uefa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo dire che ieri è andato tutto bene, perché città è stata sfasciata da teppisti tedeschi e italiani". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso della conferenza stampa organizzata in Prefettura a seguito degli scontri che hanno caratterizzato il pre partita tra Napoli e Eintracht Francoforte. "Il vero tema - ha aggiunto - è che è che esiste la necessità di bloccare i gruppi violenti presenti in Italia e non solo. Il calcio deve essere uno sport di gioia e non possiamo avere Forze dell'ordine in ospedale". Per il Primo cittadino, quanto accaduto "danneggia, squadre, tifosi, e il calcio in generale. E per questo va risolto anche in accordo con la Uefa. Le dichiarazioni rilasciate da Čeferin sono inaccettabili, come se a Napoli ci fossero delinquenti, ma questi sono dappertutto, e dobbiamo estirparli dalle dinamiche del gioco". Il presidente della Uefa, Aleksander Čeferin, aveva infatti proposto per il futuro di spostare la partita in un luogo diverso da Napoli.(Ren)