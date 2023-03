Inflazione: Istat, rallentamento per flessione prezzi energetici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rallentamento dell’inflazione si deve, in primo luogo, all’accentuarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -12,0 per cento a -16,4 per cento) e alla decelerazione di quelli degli Energetici non regolamentati (da +59,3 per cento a +40,8 per cento), i cui effetti sono stati solo in parte compensati dall’accelerazione dei prezzi degli Alimentari, sia lavorati (da +14,9 per cento a +15,5 per cento) sia non lavorati (da +8,0 per cento a +8,7 per cento), di quelli dei Tabacchi (da una variazione tendenziale nulla a +1,8 per cento), dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,5 per cento a +6,1 per cento) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +5,9 per cento a +6,4 per cento). Lo riferisce l’Istat. L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +6,0 per cento a +6,3 per cento, quella al netto dei soli beni energetici da +6,2 per cento a +6,4 per cento. Si attenua la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +14,1 per cento a +12,4 per cento), mentre al contrario si accentua quella relativa ai servizi (da +4,2 per cento a +4,4 per cento), portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -8,0 punti percentuali, da -9,9 di gennaio. (segue) (Rin)